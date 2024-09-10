吳子嘉：賴看到民眾黨能量　不會讓柯出來

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北9月10日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲被羈押在土城看守所卻放棄抗告，引起熱議。《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問指出，賴清德看到民眾黨8日動員出這麼人（民眾黨宣布2萬人），賴清德怎麼可能讓柯文哲出來，因為擔心柯會傷害政府。柯文哲因為知道抗告一定被駁回，何必再提抗告，柯也一定會被再度延押，甚至起訴之後，地院在審判中，若認為有必要可繼續押，柯很難出來了。而他預判，檢調4個月內會起訴，且會是重罪。



他認為，這可能是民眾黨兩手策略，全台開講是仇恨牌，柯文哲不抗告是打悲情牌，但對於柯法律訴訟過程不會加分，羈押2個月一定出不來，一定會延押到4個月。起訴之後地院審辦可能繼續押，柯在判刑前可能都不會出來了。



吳子嘉指出，京華城案4個月內一定起訴，起訴後一定重判。前面幾個相關人，包括威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等都抗告失敗，柯知道自己抗告也不會過。柯文哲不是英雄人物，本質上也不是勇敢的人，是屬於網紅人物。民眾黨現在要把柯塑造成烈士，但柯透過律師聲明，其實就是要說“乖乖給你們關兩個月，就讓我回家”，配合地檢署偵查，但是要讓他回家。



柯文哲之後可能採取絕食的激烈做法？吳子嘉認為，柯要絕食早就絕食了。如果是民進黨的人一定絕食，但柯不是這種人，大家搞錯了，以為是烈士，英雄人物才會絕食。大家以為柯要書寫歷史，但是網紅沒有流量就沒了。



吳子嘉說，後續就是民眾黨不斷消費柯文哲，尤其是民眾黨“立委”黃國昌，黃國昌不斷否定司法、批評媒體，製造衝突，要動員小草消費柯文哲，主要是衝高自己流量跟光環，拉高仇恨值製造跟民進黨衝突，黃國昌要把自己拉抬成政治明星。

