福建旅遊業18日金門踩線　盼十一假期啟動

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信。（翁炳信臉書） 中評社台中9月10日電（記者 方敬為）大陸宣布近期將開放福建民眾赴金門旅遊，金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信表示，在兩岸人士的努力下，第一批福建旅遊業踩線團將在18日到訪金門，預計展開3天行程，除了到大小金門踩點，也會與金門地接、旅宿、商圈等業者座談，彼此交流意見，了解需求，期待在大陸十一假期前金門能迎來福建客，活絡觀光經濟。



大陸文化及旅遊部8月30日晚間發布“將於近期恢復福建居民赴金門旅遊”的消息，金門縣政府連日啟動因應陸客開放整備，包括協調小三通增加班次、邀集地區旅遊業者與聯檢單位CIQS、碼頭等各單位協調各項準備工作等，同時針對旅遊層面之辦證問題、通關程序請益，協助相關旅遊業者，將可能面臨的問題提早討論因應。但對於福建客開放的確切時程，則尚不明朗，只傳出可能在大陸十一假期前開放。



金環球旅遊集團總經理、金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信，積極推動重啟陸客赴金旅遊，8月22日隨同國民黨籍“立委”陳玉珍、金門縣議會訪團赴北京拜會國台辦主任宋濤，後續並展開籌備邀請福建旅遊業者組團來金踩線，首批將在9月18日到20日循小三通入境金門。



翁炳信向中評社表示，金門的觀光旅遊業先前受到0214漁船事件影響衝擊，事件告一段落後，終於迎來曙光，我們期待陸客早日到金門觀光旅遊，替產業經濟注入活水，公會已邀請福建的組團社業者到金門踩線，預計在中秋節過後，9月18日就會到金門。



翁炳信說，當然日期是暫定，因為目前台灣官方對於大陸人士入境交流，需要時間審核，有關單位要會商審核，例如旅行業性質的交流，需要向“交通部觀光署”提出申請，審核過關後，還有陸委會、“移民署”等審批流程，日前公會有與“移民署”溝通，對方表示預計要有3到5天的辦理程序，希望一切可以順利。



談到接待福建踩線團的行程安排，翁炳信表示，該走的遊景點都會走，包括參訪金門酒廠、戰地坑道、歷史遺跡、僑鄉聚落等地，其實福建旅遊業者對金門不陌生，景點行程大同小異，不過這次除了金門島之外，俗稱“小金門”的烈嶼也會走到。

