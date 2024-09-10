台房貸之亂狂燒　朗德明：房仲業年底倒一片

高雄市不動產仲介經紀商業同業公會理事長朗德明。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月10日電（記者 蔣繼平）民進黨政府推出新青安優惠房貸爭取選票，造成房價狂飆，“中央銀行”憂金融風暴，限貸令又引發民怨。高雄市不動產仲介經紀商業同業公會理事長朗德明接受中評社訪問無奈地說，他兩間公司9月開張至今快十天，連一件都沒成交，新屋、預售屋才有機會貸款，只好到建商與代銷，中古屋市場慘兮兮，成交零、房仲薪水也歸零，再持續2到3個月，房仲業年底恐怕要倒一片。



根據資料，房仲業彙整8月成交，跟7月相比，永慶、信義、住商、台灣房屋月減都超過2成，中信房屋月減也達16.4%。信義房屋更透露，六都中以桃園和高雄月減近3成最多。



高雄市不動產仲介公會在高雄有707家會員公司，合法登記的營業員6757人，今年5月改選理監事，新任理事長由住商體系的朗德明出線擔任。朗德明目前旗下經營住商不動產左營新莊富民加盟店、中華民生加盟店2間店，在業界資歷已近40年。



對於限貸令之亂，朗德明表示，民眾買房但是貸款貸不出來，要買房者自己去找銀行，這真的很離譜，造成很大民怨，業界都揶揄“難道票都不要了嗎？”但“行政院”出來否認沒有限貸令，又說針對預售屋沒有限貸令，只要是首購，或買了預售屋銀行答應會撥款的個案，一定要繼續執行，這樣反而又形成“貸款排隊之亂”。



朗德明表示，現在影響最大的是什麼？就是“中古屋”，買中古屋貸款排隊要排在最後面，因為銀行以預售屋為第一優先，且放貸水位也有限制，正常解讀，放款額度30%，是以銀行存款的額度來計算，就是一般俗稱的“水位”，最近水位衝到歷史高點37.9%，業界解讀是“打房手段”，因為怎麼調漲利率，買賣行為還是沒有減弱，或轉嫁到房租，所以才用“狠招”打房讓購屋者無法貸款，再劃分成投資客或有房者貸款必須排隊。

