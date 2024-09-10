曾煥程：挺柯很難發展成大規模社會運動

“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程。（中評社 資料照） 中評社台中9月10日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積圖利案5日遭羈押，9日發出聲明“不願提出抗告”。曾任綠營民代助理的“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程接受中評社訪問表示，柯此舉有兩個可能目的，首先是藉此捍衛清白，有自信檢調最終將“查無不法”，如此一來沉冤昭雪，柯必然更為強大；第二則是藉此催出支持者憤恨不平的情緒，醞釀抗爭浪潮。



曾煥程，東海大學國貿系學士，2022年曾代表台灣維新參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為“中華工商資源整合策進會”第四屆理事長。曾擔任民進黨籍前“立委”林豐喜助理，在台中縣市合併前於民進黨台中縣黨部任職。



柯文哲9日上午透過律師發出聲明，放棄抗告。民眾黨對此表示，表達尊重，並批評檢方無所不用其極、押人取供，讓大眾對司法公正失去信心。柯不提交保、全力配合調查，讓司法公正性受到檢驗，請司法單位勿枉勿縱，儘速釐清真相。



對於柯文哲不提抗告，曾煥程認為，柯文哲目前遭羈押，未來勢必得步步為營，不提抗告，相信已有衡量利弊得失。一來抗告成功個機會太低，不如省去相關程序與時間成本，二來，主動放棄抗告所產生的政治效應，會比提出抗告而失敗還來得強。



曾煥程指出，柯文哲的政治目的有兩個可能，首先，這次檢調偵辦柯文哲的過程，從大規模搜索、馬拉松式長時間訊問到當庭逮捕，甚至上一刻才無保請回，下一刻卻羈押禁見，種種作為，不免讓外界質疑有政治鬥爭的痕跡。



他說，尤其檢調迄今仍未查出柯文哲有確切的索賄金流，所以只能朝圖利罪的方向偵辦，言下之意，就是缺乏直接證據，而另方面卻不斷有風聲透過媒體報導對外傳播，一下稱有掌握USB內的資料，一下又稱與威京集團主席沈慶京有新台幣1500萬元不明金流往來，然這些都只是捕風捉影，最令人質疑之處在於，相關消息究竟是誰放給媒體？檢調是否已無從調查下去，只能帶風向旁敲側擊？

