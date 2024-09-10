中評關注：柯拚了！15%鋼鐵小草很關鍵

民眾黨9月8日晚間的集會遊行，衝出支持者人數超乎預期。（台灣民眾黨提供） 中評社台北9月10日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見，9日確定不提抗告，意味著至少關2個月，最久可能在一審宣判前都被關。民眾黨聲援柯的集會8日衝出2萬人陣仗，等同10%至15%的基本盤都還在，柯文哲背水一戰，對民眾黨支持者（小草）來說，等於是與民進黨勢不兩立，若檢調無明顯證據就起訴判刑，勢將引發風暴。



柯文哲自從8月2日爆發政治獻金風暴以來，形勢急轉直下，時任競總財務長李文宗與會計師端木正的錯漏，再加上柯陣營公關處理並未平息黨內外疑慮，外界對柯文哲與民眾黨的政治能量，與年輕族群是否還支持柯文哲打上一個大問號，甚至以“滅黨”來形容。



不過，民眾黨在9月8日晚間舉辦的“集結！為台灣的司法正義站出來！”，全台大動員最終號召2萬人上街頭聲援柯文哲，一舉打破外界看衰的氛圍，現場人數與去年大選柯文哲和藍營簽下6點協議後，甫加入民眾黨的黃國昌在12月1日逆風舉辦造勢活動相當，黃國昌等人再度凝聚核心小草的向心力。



據瞭解，民眾黨中央原本對9月8日晚間的聚會人數也沒那麼有信心，雖然現場備有2500張到3000張的椅子，但前天中午也只預估僅1000人到場，且在綠營根基牢靠的中南部，也對未來要舉辦全台開講、客廳會感到湊不夠人而憂心，但晚間集會衝到2萬人，是民眾黨始料未及的，也成功為白營續命止血。



民眾黨還剩多少支持能量、鋼鐵小草還有多少人，對台灣政局變動是非常關鍵的數字，從民調數字來看，《TVBS》在8月26日公布民調顯示，若重投一次，賴清德獲49%支持，增加了9%、侯友宜33%未變、柯文哲少了8%，僅剩18%；而2024政黨票，民眾黨獲304萬票、得票率22.07%。若以對半估計，柯文哲恐怕還有10%到15%的鋼鐵支持者對民眾黨主打的“司法不公”大旗買單。



檢調目前還未拿出對柯文哲來說一刀斃命的證據，如金流等，讓小草非常不滿，再加上柯文哲遭押不提抗告背水一戰，這股不滿情緒勢必將從司法面蔓延到政治面。長期支持柯文哲的網紅“館長”陳之漢在集會活動上，帶著2萬人怒吼“賴清德放人！”氣氛慷慨激昂，這群最少10%起跳的鋼鐵小草，等於是與綠營樑子結大了，未來若檢調還是無法拿出具體證據，即便柯文哲遭判有罪，也將成為民眾黨長期發展的養分，絕不會流向綠營，且政治迫害的擴散效應，將讓綠備受考驗。