柯不抗告背水一戰　小草北所靜坐聲援

陳清茂等約30人在9日晚間到台北看守所前靜坐聲援柯文哲。（林國成辦公室提供） 中評社台北9月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見，9日確定不提抗告。柯文哲背水一戰，約30位民眾黨支持者（小草）在9日晚間6點20分前往台北看守所外靜坐聲援，包括民眾黨“立委”林國成、彰化縣議員張雪如、網紅陳清茂等人都到場響應小草的“寧靜革命”，估計靜坐到晚上10點結束。



民眾黨8日晚間在“立法院”群賢樓前舉辦聲援柯文哲晚會，估計有2萬人參與，衝出一定的氣勢。陳清茂等30人在9日晚間6點20分前往台北看守所外靜坐，隔了一條馬路也有不願入鏡的零星10多名民眾黨支持者到場聲援，所有人均僅靜坐、不說話。



林國成表示，尊重司法對柯文哲的判決，但他與支持者相信柯的清白，羈押禁見只是民進黨政府的政治迫害，若檢方有證據就拿出來，否則基層民眾都認為這是一場政治打壓。他痛批，檢調不斷透過特定媒體放話，營造出犯罪事實明確的氛圍，讓偵查不公開的原則蕩然無存！



陳清茂也在直播上說，這是一場長期抗戰，明天他也會持續到台北看守所靜坐聲援。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲雖一度獲北院裁定“無保請回”，但目前柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭羈押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。應曉薇、彭振聲、沈慶京等人雖提出抗告，但均遭駁回。