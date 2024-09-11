中評鏡頭：日據機槍堡佇立台中精華區

台中飛行場日軍機槍堡保存完整。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月11日電（記者 方敬為）台中市西屯區中央公園與逢甲商圈附近有一座二次世界大戰期間遺留下來的日軍機槍堡，為台中市鬧區當中罕見的軍事遺跡，該機槍堡為日軍於1940年打造，用以應對盟軍轟炸作戰，昔日中央公園所在地為機場，該機槍堡就是為了防禦而造，如今則顯得相對突兀。



台中市西屯區目前為市內發展潛力最高的區域之一，除了有聞名海外的逢甲商圈，還有全台都會區面積最大的水湳中央公園，公園周邊則是經貿重劃區，包括中台灣會展中心、中台灣電影中心、台中綠美圖、轉運站等建設正在陸續新建中，不過在發展現代化設施的同時，當地也保留一座高達9米的軍事碉堡，形成強烈對比。



該碉堡為二次世界大戰時期，日軍所打造的機槍堡，當年是為了因應台中飛行場創建，協助日本陸軍航空部隊的起降作戰用途，戰後由國民政府接收，1957年起增加民航業務，並在1972創立“台中民航站”，也就是老一輩台中人俗稱的“水湳機場”，而空軍基地則改至沙鹿、大雅一帶的清泉崗基地。



隨著都市更新需求，台中航空站拆除，民航業務整併到清泉崗機場，台中市政府鑑於該機槍堡具有稀少性與不易再現的特性，於2006年公告登錄為歷史建築，保存迄今。

