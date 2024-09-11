南投舉辦兩湖論壇日期敲定　縣府低調

2024年第十六屆“西湖－日月潭兩湖論壇”預計在日月潭登場。（中評社 資料照） 中評社南投9月11日電（記者 方敬為）一年一度的“西湖－日月潭兩湖論壇”今年邁入第16屆，輪由南投縣主辦，預計9月下旬登場，據了解，縣府預定的日期是9月26日在日月潭風景區舉行開幕式，但截至目前，包括公開宣傳與確切活動規劃、細節、陸方來賓名單等均不明，縣府對活動內容也態度低調，僅稱還未確定。



據了解，由於縣府向陸委會等有關單位提報相關申請，尚未獲批准，鑒於先前才發生陸方先遣團來台受阻，因此在獲准之前，縣府都無法確定活動能照常舉行，甚至可能生變，所以對論壇相關事宜相對保守。



南投縣與杭州市每年輪流舉辦“兩湖論壇”，今年輪由南投縣政府舉辦，去年第15屆“兩湖論壇”在杭州市登場，中國國民黨籍南投縣長許淑華率南投縣政府農業、教育、文化等局處官員前往交流，並促成新台幣10億2500萬元茶葉銷售合作意向書，今年第16屆預計9月份在南投登場，卻截至目前沒有任何活動宣傳與議程資訊對外釋出。



由於今年6月杭州方面原先有意派先遣團來台，針對論壇規劃、前置作業等與南投縣府交換意見，縣府當時向陸委會報請先遣團來台，陸委會要求須先有“中央”主管機關核備，縣府主辦單位是文化局，而文化事務最高主管機關是“文化部”，縣府因此再行文“文化部”，但因兩湖論壇不僅文化交流，還包含農業、觀光等領域，因此，“文化部”不認為是論壇活動的主管機關，最終報准作業“無下文”，縣府認為碰軟釘子也就作罷，導致杭州先遣團無法來台。



據了解，縣府因為有前車之鑑，這次在處理論壇相關申請提報方面，特別謹慎，並仔細按照相關規定流程辦理，但知情人士透露，截至目前還未獲批准，這也讓縣府對於論壇能否如期舉行，無法確定，因此就不便對外宣傳及公布活動內容。

