陳學聖：柯須釐清財務金流才能滿血復活

前國民黨籍“立委”陳學聖。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月10日電（記者 楊騰凱）因涉圖利案被羈押在土城看守所的台灣民眾黨主席柯文哲拋出震撼彈，放棄抗告。前中國國民黨籍“立委”陳學聖向中評社分析，柯陣營可能想訴求受到政治迫害，所以不提抗告並主張無罪，如果柯最後所有案件都無罪，等於在滿壘情形下轟出全壘打，將被認定是最能夠帶領在野的人。



不過陳學聖分析，柯文哲在司法上若全身而退，將能“滿血復活”，但是目前看來不太容易，至少在金錢財務方面，包括政治獻金、買房等金流有必要交代清楚，否則就算想拉高自己的定位當“台灣曼德拉”，也不見得能引起共鳴。



柯文哲台北市長任內的京華城容積案遭控圖利，9月5日被台北地院裁定羈押禁見，柯文哲委任律師9日上午發出聯合聲明，明確表達柯文哲不願提出抗告，委任律師團也決定不再抗告。



怎麼看柯文哲對於羈押禁見一事放棄抗告？



陳學聖指出，白營現在說柯文哲要當“台灣曼德拉”，可是坦白講真的差太多了，前民進黨主席施明德過去完全是因政治案件入獄，一度絕食到底，施走過這段路，讓他受到大家高度尊敬，但柯文哲如果設定自己也是這樣要抗告到底，想透過拒絕抗告讓大家同情，因為案情不同，可能不會有太大效果。



陳學聖表示，施明德會獲得台灣人尊重，除了當初是拿性命當賭注之外，還有在金錢這一方面，施明德確實沒有涉及，反之柯文哲在這一方面是需要講清楚的，在這方面沒有講清楚的情況下，柯文哲想拉高自己的定位成為台灣曼德拉，不見得能引起共鳴。



陳學聖指出，他認為柯文哲放棄抗告，這是非常錯誤的決定，雖然羈押也有一定的期限，但畢竟柯文哲最初曾經被無保請回，抗告也可能勝利，結果是什麼沒人敢講。不過就柯目前的動作來看，他們可能想訴求政治迫害，想往這條路走，所以不提抗告並主張自己無罪。

