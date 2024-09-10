陳學聖：不靠白能當選？藍自己心知肚明

前國民黨籍“立委”陳學聖。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月10日電（記者 楊騰凱）針對中國國民黨是否應聲援遭羈押的台灣民眾黨主席柯文哲？前國民黨“立委”陳學聖向中評社表示，國民黨籍縣市長、“立委”多少都有受到白營支持，能否憑自己選上？大家心知肚明。但面對柯案，國民黨不必急，而必須要準確，否則若柯涉有重嫌，藍軍豈不全面翻車？



就政治攻防來說，國民黨如果缺乏聲援柯，在野勢力是否會被分散，進而被民進黨各個擊破？



陳學聖表示，藍白之間不會因為今天柯文哲發生案子就拆夥，一旦拆夥，民眾黨在“立法院”就只剩下8席“立委”，連基本的提案權就要15席，民眾黨連提案權都沒有，連臨時提案都提不出來，所以藍白不可能有拆夥的情況發生。藍的也不會拿翹(擺架子)，認為白營的少了藍軍支援就什麼都做不了，藍軍基本上是很厚道的，不會耍心機，所以未來藍白還是會在特定議題上合作。柯文哲的案子只是一時的議題，藍白還是會互相需要對方，在“立院”的合作不大會有問題。



陳學聖指出，當看到白營出現危機的時候，藍軍必須更加警惕。他始終認為，藍軍若要強調大，不能只靠白營靠過來，而是藍軍自己必須壯大，讓別人願意靠過來，如果永遠是要靠別人加入你，那藍軍永遠都會是老二，甚至有時會落至老三，因為別人會認為藍軍沒有戰鬥力。



陳學聖表示，所以不論發生什麼事，藍軍都應該尋求自我壯大，想辦法擴大票源，不要老是隨著長者凋零，國民黨的票源就逐漸減少，不論白營未來發展如何，藍軍就是要自我壯大，要能夠擴大票源，要能夠有吸引力。



陳學聖指出，很多人一開始就定義在唯有藍白合才能勝利，但自己認為不應該如此，就算在沒有白營的情況下，藍軍都應該尋求靠自己勝出，要有這樣子的戰鬥力才可以。否則2026白營又拿縣市長提名來談判，要求藍軍禮讓部分縣市，否則就等著大家一起陣亡，我們要怎麼應對？