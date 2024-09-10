邱毅析柯文哲不抗告三種可能　應絕食表決心

邱毅分析柯文哲放棄抗告的三種可能性。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月10日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案遭羈押禁見，9日透過委任律師表達不願提出抗告的立場。前“立委”邱毅向中評社分析柯文哲此決定三種可能，一是因其他遭收押人提抗告都被駁回，決定放棄；二是太過天真，以為自己只會被押兩個月，但他認為柯至少會被押四個月起跳；三則可能是檢方向他釋出如果抗告，之後會再找他妻子陳佩琪麻煩的訊號，柯因此妥協。



邱毅說，否則柯文哲不提抗告這樣的決定實在太過違背常理，原本可以藉由抗告，再將第二次羈押庭法官裁准羈押的各種不當理由提出來討論，即便被駁回，也能藉此累積柯對抗的能量，更能激起小草（民眾黨支持者簡稱）的憤慨，但這些隨著柯放棄抗告都沒了。



邱毅強調，柯文哲如果有革命氣概，現在開始就該絕食抗議以表達自己對抗司法不公的決心，如果要走和平或者是無聲的抗議，日子一久，支持者的熱情退散，柯就真的無聲了。



柯文哲的3位委任律師9日中午同步發出聯合聲明，明確表達柯文哲不願提出抗告，委任律師團因此決定不再抗告。接下來柯文哲將待羈押滿2個月時，再看檢方是否聲請延押，法院是否裁准，若法院未准，或是檢方沒聲請延押，柯才有機會出來。



邱毅接受中評社訪問時對此表示，台北法院羈押二庭的法官裁定，明顯有重大違失，一是法官承認檢察官找不到金流及收賄証據，所以不是以違反職務貪污受賄罪收押，而是以圖利罪收押，法官甚至認為超過560%容積率就是違法，這是極離譜，而且侵犯地方政府行政裁量權的說法。



第二，邱毅說，圖利罪在司法先進國家多已廢除，併入貪污受賄罪內，必須抓到貪污受賄金流，圖利罪才成立，因此過去台灣司法實質偵辦過程中，若僅存圖利罪嫌疑，幾乎是不會收押。三則是承審法官呂政燁過去在法庭上自承為綠色法官，此事經施明德公開指控，按理不會無中生有。而且該法官在2013年被“監察院”彈劾過，認為其違反法官倫理、辦案程序，令訴訟人權益受損，情節非常嚴重。