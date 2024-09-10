林碩彥：柯文哲為何不抗告 對抗的是賴清德

民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月10日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案，5日遭台北地院裁定收押禁見，9日透過3名委任律師發表聯合聲明強調不抗告。民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，柯對抗的不是司法，而是賴清德，柯選擇用個人意志來對抗整個執政黨，讓人相當心疼與不捨。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理、連鎖健保藥局經理人與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



林碩彥指出，柯文哲選擇不抗告就代表對自己的清白很有把握，因為收押禁見不代表有罪，只是配合檢調司法偵查，所以柯委任律師的聯合聲明第2點才會強調“請檢察官於此2個月之羈押期間內，窮盡一切調查義務，本人亦會盡力配合調查”，就是柯對司法的尊重。



他強調，人沒有拿錢的時候，自然行得正、坐得直，就像柯文哲之前就曾表示若法官裁定交保會拒絕，因為若被交保會讓外界質疑柯似乎就是有罪才會交保。而從柯拒絕交保與不抗告的堅持，就可看出柯對抗的不是司法，而是賴清德。所以柯被收押禁見前才會錄影告訴小草（民眾黨支持者）照顧好自己，因為柯已決定用個人意志力來對抗整個執政黨，進行長期抗戰。

