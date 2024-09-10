農田水利署豪撒83萬暢飲　吳音寧也喝很嗨

歷史哥李易修PO出吳音寧開心舉杯的畫面說，看來她過得不錯。（照片：歷史哥李易修臉書） 中評社台北9月10日電／媒體報導，農田水利署彰化管理處6月舉辦“處慶祝水利節活動暨水利小組聯席會議”，席開80桌，耗費新台幣83萬，不但農田水利署長蔡昇甫、“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧等“中央”官員到場加持，彰化縣地方政治人物，從“立委”到鄉鎮市長、議員，所有大咖都到場。餐宴被形容像選舉綁樁大會，彰化管理處幾乎所有員工都到現場蹭酒、蹭飯甚至喝得醉醺醺。但農水署8日回應稱沒浪費公帑，餐敘時間屬於午休時段，一切合法。名嘴歷史哥李易修9日在臉書PO出吳音寧開心舉杯的畫面說，看來她過得不錯！



根據《鏡傳媒》報導，6月7日上午，15輛遊覽車從彰化縣各個鄉鎮，搭載數百名“農業部”農田水利署彰化管理處轄下的小組長，到彰化市皇朝鼎宴會館“開會”，主辦單位在婚宴大廳席開80多桌，場面盛大。雖是最基層的小組長會議，卻冠蓋雲集，除了主辦單位農田水利署彰化管理處長徐瑞旻，上級單位農田水利署長蔡昇甫、“農業部”綜合規劃司長蔡巧蓮、“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧等“中央部會”官員也都出席。



報導指出，幾乎所有彰化縣藍綠“立委”、縣議員、鄉鎮市長及代表都陸續趕到宴會廳。徐瑞旻花了10分鐘報告轄區水利灌溉工程，接著署長、副執行長致詞，正式召開小組長會議，數百人的會議就在主席催促下，幾名小組長匆匆反映工作問題，並由管理處官員快速回覆後，不到半小時便告結束，司儀宣布上菜。只見蔡昇甫、吳音寧在徐瑞旻帶領下逐桌敬酒，現場熱鬧景象有如選舉的綁樁大會。



報導說，酒過三巡，有小組長喝多了，帶著醉意上台高歌。離譜的是，名義上是小組長會議，但農田水利署彰化管理處幾乎全員出動蹭小組長餐宴的酒飯，不少人喝得醉醺醺。一名員工對此不滿直言，“公務人員上班時間不得喝酒，違規要處分，小組長開會，管理處人員跟著吃喝，成何體統！”



報導提到，彰化管理處宴請小組長當天，幾乎所有員工都去蹭飯蹭酒。一名管理處的官員表示，這種場面在農田水利署改制前司空見慣，因為當時的水利會是全台唯一的公法人，是人民團體，經費愛怎麼花都行，政府根本管不著，只要主事者不把錢放進自己口袋，都沒有違法的問題。



對此，農水署彰化管理處長徐瑞旻8日回應未浪費公帑，稱啤酒屬於回饋；活動中有兩小時進行業務宣導，用吃吃喝喝形容並不公平；他也強調這是在午休吃飯時間，一切合法。



“欸？510欸！”歷史哥9日在粉專PO出吳音寧開心舉杯的畫面，直呼，“行政院”中部聯合服務中心副執行長，看來過得不錯！