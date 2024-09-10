台灣碳費300元起跳？學者：綠色通膨難避免

“環境部”9日召開碳費費率審議會，碳費一般費率起徵價格將落在每噸新台幣300至500元間。（中評社 資料照） 中評社台北9月10日電／雖然“環境部”與“內政部”一再表示，徵收碳費不會造成綠色通膨，但學者表示，碳費調升速度太快，預計企業近2年將加緊投資、改善製程排碳量，另方面也要適應海內外新型態的碳費或碳邊境關稅等，當企業將成本轉嫁給民眾時，綠色通膨將無法避免，加上極端氣候帶來物價不穩，消費者物價年增率（CPI）突破2%通膨警戒恐成常態。



“環境部”9日召開碳費費率審議會，經過4小時熱烈討論，終於收斂意見，碳費一般費率起徵價格將落在每噸新台幣300至500元間，並兩年檢討一次，將採分階段調升。另外委員並建議，2030年後每噸費率能達1200至1800元。傳產業者哀鴻遍野。



台經中心執行長吳大任指出，2050淨零碳排是全球各國政府共同目標，政府初步制定2030年碳費，就是以半強迫的方式，引導企業5年內改善碳排。



碳足跡盤查尤其對製造業出口來說更為重要。吳大任指出，首年設備投資金額必定不少，但中長期來看，可以降低出口歐盟、美國的碳邊境關稅，長遠下來兩者相互抵消。不過，徵收碳費是必須付出的代價，除綠色通膨外，萬一景氣反轉，政府得擔心企業碳費的經營成本增加，若撐不過恐怕出現倒閉風潮。



亞太商工總會執行長邱達生，徵收碳費肯定推升製造成本，但海內外徵收碳費都已法規化了，若企業不加緊腳步會更慘，只要不符合歐盟規範，產品可能都賣不出去。邱達生觀察，中小企業非常在意淨零碳排、碳費徵收等議題，日前台灣未上市紡織廠從歐洲進口紡織設備，希望盡早符合歐美規範，將產品順利賣到海外。