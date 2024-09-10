李彥秀：柯文哲拒絕抗告　看準檢方證據有限

國民黨“立委”李彥秀。（中評社 資料照） 中評社台北9月10日電（記者 楊騰凱）因涉圖利罪被羈押的台灣民眾黨主席柯文哲放棄抗告。中國國民黨籍“立委”李彥秀分析，這顯示柯有“司法”與“政治”兩條反攻途徑，司法上柯可能看準檢方手上的證據遠不如對外的放話，不抗告反而把壓力轉嫁檢方。同時柯形同“自囚”的悲憤力量，在政治上也能團結支持者。



柯文哲在台北市長任內的京華城容積案遭控圖利，9月5日被台北地院裁定羈押禁見，柯文哲委任律師9日上午發出聯合聲明，明確表達柯文哲不願提出抗告，委任律師團也決定不再抗告。



李彥秀表示，依據《刑事訴訟法》規定，法定提起抗告程序，最晚應在裁定出爐後10天之內提出。柯文哲5日遭羈押處分，中途適逢週休日順延一天，最後抗告期限是16日，但柯文哲的律師團在昨天就發出共同簽署的不抗告聲明。事實上，這個結果並不讓人意外，早在上個月31日清晨，柯文哲遭到逮捕，檢方聲請聲押禁見的時候，柯文哲就已表達“不願付交保金”的態度。



李彥秀分析，柯文哲可能很早就擬定“司法”與“政治”的兩條反守為攻的策略路徑，首先在司法上，柯文哲認為無意義地讓羈押結果在高院與地院來回，無異是對自己以及民眾黨不斷地“政治凌遲”，還讓檢方、媒體與側翼不斷有放話、操弄的空間，那不如展示坦蕩，以行動向檢方喊話“給我證據”。



李彥秀指出，柯文哲更是看準檢方一再釋放可能祭出“污點證人”手段，這顯示檢方手上的證據可能遠不如對外的放話。



李彥秀表示，在政治上，民眾黨正面臨成立5年來最艱難的時刻，部分媒體也刻意營造“白營選將有棄船的可能”，檢調更透過特定媒體頻頻放話，讓柯文哲窮於應付，更有可能讓猶疑的小草與知識分子厭倦口水戰而離開，柯文哲以近乎“自囚”的手段放棄抗告，可能換來黨內的團結聲音，以及支持者的悲憤力量，週日“立法院”前的成功造勢，顯然已經收到相當的成效。



李彥秀表示，可以預期，柯文哲放棄抗告，所有偵辦壓力與時間壓力將全數回到檢方身上，這場戰役北檢已無“不起訴處分”的空間，否則政治上的後座力恐怕將引發政壇風暴。