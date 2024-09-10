媒體爆柯家查到USB載明沈慶京　檢查洩密

台北地檢署。（中評社 資料照） 中評社台北9月10日電／檢廉偵辦台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉及京華城容積率圖利案，有媒體爆料，檢廉在柯文哲家查扣到USB，裡面記載“2022/11/1小沈1500沈慶京”。台北地檢署9日表示，絕無洩漏任何偵查內容給特定媒體，也無假藉媒體放話或圖利特定媒體，已主動分他字案調查偵辦京華城案過程中有疑義之處及有無相關人員涉及不法，案由為洩密罪。



針對媒體6日報導，檢廉搜索柯文哲住家時搜出一只隨身碟，其中記載“小沈1500沈慶京”疑似為不明金流等訊息，北檢當晚就以“不予自評，無法證實”8字不願證實。



有媒體及相關人士質疑台北地檢署有違反偵查不公開情形，北檢9日特予發新聞稿澄清指出，近日有某平面媒體及某電子媒體對柯姓被告(柯文哲)涉犯《貪污治罪條例》案件有關金流的報導內容，引起外界質疑北檢有違反偵查不公開情事，特此重申，北檢絕無洩漏任何偵查內容給特定媒體，也沒有假藉媒體放話或圖利特定媒體情事。



北檢還強調，為釐清外界疑慮，已於9日主動分他字案調查有無相關人員涉及不法，也請外界勿無端揣測，並給予檢察官純淨辦案空間。



北檢偵辦京華城案，9日首度提訊在押威京集團主席沈慶京，釐清涉嫌行賄中國國民黨籍台北市議員應曉薇4740萬元金流。檢方訊問3小時後將沈還押。據瞭解，沈仍否認行賄，辯稱是慈善捐款，檢方則未策動沈轉為汙點證人。