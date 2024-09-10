郭正亮曝蕭旭岑徐巧芯做這事　讓柯建銘憂慮

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北9月10日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見，當晚即送進台北看守所。民眾黨8日晚間號召支持者於“立法院”前聲援柯文哲。馬英九基金會執行長蕭旭岑以神秘嘉賓身分前來站台。對此，前“立委”郭正亮9日表示，蕭旭岑、中國國民黨“立委”徐巧芯都訴說司法、政治力量介入及過程不公，就知道綠營焦慮到什麼程度。10月“國會”改革的“釋憲”案一定會有結果，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘現在已經在憂慮了。



蕭旭岑站台後受訪強調，檢方在偵查過程中違反偵查不公開及人權。柯文哲遇到這樣的情況，在無罪推定原則下，同為在野黨應伸出援手，這是基本的道義。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮9日在政論節目《新聞大白話》中指出，他沒有看到任何一個國民黨人，站出來說柯文哲一定是清白的、沒罪。蕭旭岑、藍委徐巧芯都沒這樣說。他們都是針對司法、政治力量介入及一些過程的不公，都在訴說這些。綠營就不斷透過這些例子，就說藍跟白站在一起了，如果柯文哲被證明貪污、圖利，藍也不管是非了。郭正亮強調，就知道綠營焦慮到什麼程度。



郭正亮提到，“用柯建銘的話最準，他認為這個會期，朝野對抗會激烈化”。郭憂心道，10月“國會”改革的“釋憲”案一定要出來，這也不樂觀。從這角度看，可以預期，大法官跟通訊傳播委員會（NCC）的人事案，藍綠不會排議程，就拖到10月之後再說。



郭正亮認為，“這會期是審預算，柯建銘現在已經在憂慮了，這個會期真的是非常麻煩”。