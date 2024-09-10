告鏡週刊反遭抹涉京華城案　徐巧芯開轟　

藍委徐巧芯。（中評社 資料照) 中評社台北9月10日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，5日遭台北地院裁定羈押禁見，9日確定不提抗告。鏡週刊今報導，劍指國民黨“立委”徐巧芯有所牽連。對此，徐巧芯強調自己在京華城案完全清白，轟周刊隨意攀咬、意圖毀人名譽真的很惡劣，想連連看到她身上只會失望而已。



根據《鏡週刊》10日報導，台北市前兵役局長朱亞虎退休後，到沈慶京麾下工作領高薪，訊後他被請回。徐巧芯批評北檢約談朱亞虎是找錯人，且幫朱加油。週刊稱，朱亞虎是全案另一關鍵被告，他卸下公職轉任威京集團旗下的鼎越公司負責人，坦承經應曉薇介紹認識沈慶京，沈提供年薪新台幣300萬元專門處理此案，當京華城容積率提高至840%過關後，又犒賞其300萬元獎金。



另報導引述民進黨籍台北市議員許淑華指稱，徐巧芯曾於2021年買下京華城附近一間中古屋，並出席京華城的地方說明會，爭議爆出後放話要將1800萬元購買的房子以4000萬賣出，公然炒房、精準投資。徐巧芯現在跳出來幫朱亞虎喊加油，是不是有點“此地無銀三百兩”，刻意公開放話說北檢找錯人，到底是何居心？



徐巧芯今在臉書發文回應，指週刊扭曲他人說法，羅織故事內容，她並未幫朱亞虎“加油”，而是說“希望檢方辦案加油”，週刊明知卻亂寫，質疑是因她說出北檢與週刊的真實面目，刻意幫北檢報仇。



徐巧芯表示，奉勸北檢還是好好調查京華城案，別忘了自己昨天大聲的說要查偵查不公開，到底誰是放消息給特定媒體七年的檢調人員？與其繼續放未證實的消息給週刊唱雙簧，還不如好好辦案找出真相與金流，這才是外界期待看到的。如今此番作為，根本不是檢調該有的樣子，媒體也未盡經查證才報導之責。