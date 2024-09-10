檢搜到柯文哲USB？郭正亮提疑點：不合常理

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北9月10日電／檢廉偵辦台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，有媒體揭露檢廉第一次搜索柯文哲住家時扣走關鍵USB，裡頭有神秘帳冊，上頭記載著“2022/11/1小沈1500沈慶京”。台北地檢署表示，已於9日主動分他字案調查，並重申絕無洩漏任何偵查內容之情事。對此，前“立委”郭正亮9日在政論節目表示，最近有兩家媒體都自稱找到USB的Excel檔，說是1500萬的帳冊，如果記者所講屬實，那個是在8月30日就找到的USB，8月30日台北地院還沒開庭，他不信北檢不把USB的資料給法官看，如果有的話，這不合常理。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮9日在政論節目《新聞大白話》中表示，檢方現在積極在找金流，這就意味著金流可能還是沒有進展，因為最近有兩家媒體都自稱找到USB的Excel檔，說是1500萬的帳冊。



郭正亮說，如果那個記者所講屬實，那個是在8月30日就找到的USB，檢廉搜索的時候就找到了，那時候8月30日台北地院還沒開庭，兩個法官難道都沒看到這個資料嗎？



郭正亮質疑，北檢是用兩個罪聲押，就是違背職務受惠還有圖利，後來兩個法官的認知都是圖利，他不相信北檢不把USB的資料給法官看，如果有的話，這不合常理。



郭正亮還說，甚至還有一個媒體寫了“1500沈慶京”不是時間，因為他們去查了柯文哲下午三點的行程，不太可能有時間見到沈慶京。



郭正亮表示，北檢如果要自清，請你約談媒體，去找一下北檢誰在惡意洩密，把你內部的人給辦了，如果北檢沒動作，請NCC動作吧，要約束媒體，這些都要列入規範。