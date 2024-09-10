結束訪美　林右昌出席洛杉磯民進黨慶活動

民進黨秘書長林右昌出席洛杉磯民進黨黨慶活動。（照片：民進黨提供） 中評社台北9月10日電／民進黨秘書長林右昌代表黨主席賴清德訪美，8日在洛杉磯結束為期13天行程，並參加當地民進黨黨慶活動，為9月28日即將到來的民進黨38周年黨慶暖身，並展望民進黨創黨40週年的未來發展。



在加州柔似蜜（Rosemead）的台灣會館，林右昌指出，民進黨將持續在全球民主同盟中發揮更大作用，並期待未來能與海內外台灣人攜手守護民主家園。他特別感謝民進黨美西黨部長期深耕僑界，透過多方努力，讓台美人深入認識台灣的民主發展歷程，並持續加強台美雙邊關係。



林右昌亦在橘郡與當地僑界共進晚餐，肯定南加州台美人對兩國關係的貢獻。他指出，隨著2028年洛杉磯奧運的到來，台灣將藉此機會強化國際參與平台，提升台灣在國際體育和外交上的影響力。



林右昌7日來到訪美行程的第四站——舊金山，參加由當地台僑舉辦的野餐活動，並於當晚出席前“行政院長”陳建仁的演講“台灣的民主永續與台美的邦誼巔峰”，與僑胞熱烈互動。



民進黨表示，林右昌在北加州台灣同鄉會邀請下，於陳建仁演講前致詞，強調台灣在維持印太和平中的關鍵角色。



當天中午，林右昌也前往由北美洲台灣婦女會北加分會、矽谷台灣同鄉會、台灣協志會及FAPA北加州分會舉辦的Summer BBQ活動，與台僑交流。