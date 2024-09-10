躲媒體　柯妻、彭振聲妻女昨悄送物資到北所

台北看守所接見室。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見，當晚即送進台北看守所。隔日柯妻陳佩琪便來送物資給柯，其中柯指名要看的《台灣人400年史》因太厚遭退，另外柯的金屬鏡框不符合規定。據悉，陳佩琪9日躲避媒體，已悄悄將物資送到北所，也涉案的前台北市副市長彭振聲妻女昨也送藥包來。



今天是柯文哲被收押第6日。柯文哲昨律見後，發聲明不再提抗告。



但據瞭解，陳佩琪昨日低調躲避媒體，已悄悄將物資送抵北所，陳佩琪送上塑膠製鏡框的眼鏡，解決柯文哲的當務之急，另外還有礦泉水、日常用品、菜品等。而72歲彭振聲因年邁有疾，彭的妻女昨也送上6包藥品到北所，轉送給彭。



各界也好奇柯文哲的收押生活，據掌握，近日氣候炎炎，北所氣溫高，柯文哲首日熱到只穿一條四角褲就寢，可能因先前打法律戰太累，睡得不錯。而柯文哲住的約3坪3人禁見房，約衹有一個停車格大小，但所方似乎對柯略有禮遇，僅安排一名案情單純的舍友（非毒品、暴力前科，可能是經濟犯嫌）與柯同房。不過所方對此均不予透露證實。



看守所生活大部分時間都在靜坐，若遇假日時，在不影響其他舍友的情況下，可舖席躺著休息。但禁見房只能在走廊上放風、做操運動，不得到戶外。



今日北所現場，仍有許多家屬在接見室轉送物資，或等待接見。