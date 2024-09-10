台南教師未獲健檢補助　教育產業工會抗議

教育產業總工會召開“健檢補助沒到位，府城教師卡細漢”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月10日電（記者 俞敦平）教育產業總工會今召開記者會針對台南市一般教師未享有健康檢查補助提出抗議，指台南市政府對教師的健康保護政策落後其他縣市，僅對行政職教師提供補助，忽略大多數教職員的勞動權益。此情況導致健檢保障出現不平等現象，要求市府儘快改善並提升教師勞動條件。



教育產業總工會10日召開“健檢補助沒到位，府城教師卡細漢”記者會。教育產業總工會理事長林碩杰、新北教育產業公會理事長吳添寶和消防員權益促進會顧問朱智宇出席。



教團代表們於記者會中強調，台南市的一般教師長期未能享有健康檢查補助，形成勞動條件上的不平等。根據台南市政府的現行政策，衹有市長、副市長等高階公務員與行政職教師每年享有較高額度的健檢補助，然而一般教師，即便年滿40歲，若無兼任行政職務，並無健檢補助，這與其他縣市形成強烈對比。北部、桃園、台中等縣市的教師每兩年可獲得4500元的健康檢查補助，而基隆市則提供5000元補助。



教團代表們指出，教師健康問題不容忽視。授課、行政工作往往引發職業病，如肺部或肌肉勞損。全教產呼籲，台南市政府應學習其他縣市，將一般教師納入補助範圍，確保教師的職業安全與健康。台南市的教師與其他公務員一樣承擔重責，卻未得到相同的保障，顯然是政策上的疏失。



朱智宇也代表消防員工作權益促進會聲援全教產的訴求，強調根據《職業安全衛生法》，雇主應提供健康檢查，並保障員工職業安全，然而台南市政府多年來忽視這一法規，未對教師員工提供足夠的健檢預算，導致職安保障出現“一校兩制”的情況。消防員工作權益促進會表示，市府應立即修正相關政策，編列足夠預算，為教師們提供應有的健康檢查補助，以實際行動保障勞工權益。