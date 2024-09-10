綠媒記者稱柯收1500萬　介文汲轟檢調

介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北9月10日電／台灣民眾黨主席柯文哲因台北市長任內京華城容積圖利案遭羈押禁見。有媒體報導，檢廉日前搜索柯文哲住家時，搜出一只關鍵USB隨身碟，其中清楚寫“2022111小沈1500沈慶京”。一位綠媒記者宣稱，她有200%的把握，非常確定這個是指1500萬（新台幣），不是什麼時間點，還稱經營這條檢調線至少有七年。台前駐紐西蘭代表介文汲痛批，檢調若己身不正，怎麼去調查別人？應該要立刻停止，先抓內賊再辦案。



根據《中時新聞網》報導，介文汲9日在《盧秀芳辣晚報》節目質疑，“我覺得這件事情太嚴重了！這簡直是天大的一種醜聞！”，檢調一天到晚檢人、調人，一天到晚抓人、押人，結果他自己做這樣的行為？己身不正！自己觸法，還怎麼去調查別人？



介文汲強調，“先查清楚再繼續辦”！司法是跟皇后的貞操一樣，不能夠容一點問題的。要有比嫌疑犯更嚴的標準，先把自己的內賊抓出來！



介文汲痛批，這是這個記者白紙黑字，對這個社會講出來的事，檢調還能裝死嗎？這案子整個社會轟動，結果檢調居然洩密？而且這種秘密是掰不出來的，USB。這裡面還有更多的訊息，包括綠媒那個少不更事的記者，“她說實在話立功了，讓我們看到檢調的黑暗”。如果發生在其他國家的話，上面那些官員好幾個都要辭職！



介文汲表示，檢調都是最懂法律的人！懂法律的人在操縱法律，結果他是自己本身犯法，這個是最恐怖的！這非常恐怖，不能把重大的司法權交給本身就會犯法的這批人。