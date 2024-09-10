昨才提訊沈慶京　北檢今再提訊彭振聲

台北地檢署提訊彭振聲。（中評社 張穎齊攝） 北檢9日提訊沈慶京，沈慶京在回台北看守所的囚車道步行中。(中評社 資料照) 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案，5日遭台北地院裁定羈押禁見，當晚即送進台北看守所。台北地檢署10日提訊在押的前台北市副市長彭振聲，偵辦進度逐漸進入核心領域。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，偵訊時任都市計劃委員會主持人彭振聲、沈慶京、居中牽線的中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應、吳遭羈押禁見。北檢8月30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的柯文哲及彭振聲，彭振聲、柯文哲先後被押。



柯文哲5日被押當天，沈慶京因身體不適到新莊醫院就診後回所。北檢加速偵辦進度，9日到北所將沈慶京經囚車送往北檢提訊，當時沈慶京穿著白色汗衫、深藍色短褲、拖鞋、理平頭、坐著輪椅，看似虛弱、行動不便。但經過數小時提訊後，沈慶京在回北所的囚車道步行中，被發現沒再坐輪椅，正常行走，健康狀況看起來比來的時候還好。



沈慶京昨天才被提訊，北檢今早再火速從北所提訊彭振聲到北檢，彭振聲未戴眼鏡、上手銬、穿黑藍色防風外套、深藍短褲、拖鞋，在檢警帶領下下囚車進入北檢。



各界好奇沈慶京、彭振聲是否吐露更多案情，或是轉汙點證人？另外也傳出這周亦會提訊正在北所對面台北女子看守所的應曉薇，柯文哲雖未提抗告，但北檢偵辦動作頻頻，全案逐漸進入核心領域。