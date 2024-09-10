馬明年75歲　許淑華將邀韓國瑜泳渡日月潭

南投縣長許淑華率局處首長舉行2024日月潭萬人泳渡祈福儀式。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月10日電（記者 方敬為）2024日月潭萬人泳渡預計15日登場，馬英九將第11度挑戰，但因為已達活動規定年齡上限75歲，今年可能是“最後一游”，中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，很敬佩馬英九寶刀未老，雖然今年可能是最後一次參賽，但馬有建議她，可以邀請台北市長蔣萬安，她明年會邀約，也會請“立法院長”韓國瑜同樂，讓泳渡日月潭活動更加熱鬧。



日月潭萬人泳渡將在9月15日登場，南投縣政府10日舉辦祈福儀式，縣長許淑華率局處首長出席，擺出供品，向日月潭方向持香參拜，並行三獻禮，祈求活動圓滿順利，參賽者一切平安。



今年泳渡活動有2萬2606人報名，雖較去年減少2030人，縣府仍預估能創造上億元商機。現年74歲的馬英九也將第11度挑戰全程，但由於馬明年將超過75歲泳渡年齡上限，今年可能馬英九在“日月潭的最後一游”。



許淑華表示，很感謝馬英九對日月潭泳渡活動的支持，11度參賽，其實馬英九寶刀未老，去年的成績甚至比前年更佳，祝福馬今年再創佳績。雖然明年將超過活動規定的年齡上限，但她還是會邀請馬英九來擔任開賽嘉賓，不能下水，但精神與參賽者同在。



許淑華透露，馬英九之前就建議她，接下來可以邀請台北市長蔣萬安參賽，馬英九認證“蔣萬安很會游泳”，所以若可以的話，她明年將邀請蔣萬安響應，當然包括“立法院長”韓國瑜等，支持游泳運動的政壇人士都會提出邀約，希望泳渡日月潭活動更加熱鬧。