新會期　民進黨團新幹部就戰鬥位置

民進黨團新會期幹部已經確定，幹事長由吳思瑤連任，書記長由莊瑞雄交棒給同為英系蔡易餘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月10日電(記者 黃筱筠)“立法院”9月之後進入新會期，民進黨“立法院”黨團新幹部今日共同召開記者會，幹事長由新潮流、挺賴“立委”吳思瑤連任，書記長則由同為英系“立委”莊瑞雄交棒給蔡易餘，黨團總召依然是柯建銘。媒體詢問為什麼莊瑞雄要卸任是身體有問題嗎？莊則笑說，因人才輩出，又有新工作所以要交棒。



莊瑞雄日前接任台灣職籃新聯盟會長。新會期書記長的位置也將交棒給蔡易餘。黨團幹部維持一位新系，一位非新系。



吳思瑤今天與新舊任書記長莊瑞雄與蔡易餘共同召開記者會，她表示，黨團新三長在柯建銘帶領下，在新會期希望有優質表現。他們也組成“51新戰隊”（民進黨在“立法院”有51席），將開新節目“立立皆辛苦”，將於每週一與大家見面。



莊瑞雄說，擔任黨團三長責任重大，這個會期由蔡易餘固定與媒體見面，會針對重大輿情跟大家報告，對於社會議題也會向媒體報告，憑藉蔡易餘過去經驗，問政沒話講，表現一定一極棒。



蔡易餘表示，莊瑞雄在唸書時是學長，律師執業則是道長，莊瑞雄擔任台北市黨部主委時，他是秘書，非常榮幸接任書記長工作責任重大。他也肯定，莊瑞雄歷經上會期“國會”擴權法案，表現戰力無窮、對抗藍白。書記長是一個責任，他會發揮好、負起責任，把這份工作做好。



媒體詢問之前因為“國會”改革法案，莊瑞雄被救護車送到醫院，卸任書記長是否身體問題？莊瑞雄解釋說，是因為有其他工作，加上新人輩出，要交棒給新一代。蔡易餘也說，他身體很壯，但是莊瑞雄更壯。