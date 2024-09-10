柯文哲金邊眼鏡被沒入　妻趕緊送來新眼鏡

柯文哲妻子陳佩琪（左）。（中評社 資料照） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見在土城看守所，由於柯的金邊眼鏡不符看守所規定，已被所方沒入，柯妻陳佩琪9日躲避媒體，緊急送來新眼鏡，也順道送了一些物資。



今天是柯文哲被收押第6日。柯文哲昨律見後，發聲明不再提抗告，意味著柯可能至少要被押2個月。



根據看守所規定，眼鏡除了螺絲外不能帶有任何金屬，藍光鏡片、墨鏡、玻璃製鏡片也都不行，看守所外的眼鏡行還有賣受刑人專用的眼鏡。柯文哲平日戴的眼鏡已被所方沒收，陳佩琪昨日緊急送來塑膠框眼鏡，另還送日常用品、菜品等。而72歲前台北市副市長彭振聲因年邁有疾，彭的妻女昨也送上6包藥品到北所，轉送給彭。



各界也好奇柯文哲的收押生活，據掌握，近日氣候炎炎，北所氣溫高，柯文哲首日熱到只穿一條四角褲就寢，可能因先前打法律戰太累，睡得不錯。而柯文哲住的約3坪3人禁見房，約衹有一個停車格大小，但所方似乎對柯略有禮遇，僅安排一名案情單純的舍友（非毒品、暴力前科，可能是經濟犯嫌）與柯同房。不過所方對此均不予透露證實。



看守所生活大部分時間都在靜坐，若遇假日時，在不影響其他舍友的情況下，可舖席躺著休息。但禁見房只能在走廊上放風、做操運動，不得到戶外。



今日北所現場，仍有許多家屬在接見室轉送物資，或等待接見。