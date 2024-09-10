檢追京華城案　綠稱沈慶京與藍白關係密切

民進黨立法院黨團回應京華城案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月10日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵案遭羈押禁見，檢方為了釐清相關金流等疑點，9日首次提訊在押中的威京集團主席沈慶京。根據媒體報導，檢廉從威京集團查扣的帳冊中，發現共編列2次公關費用，甚至在論功行賞的名單中，赫見前台北市長黃大洲也在內。民進黨台北市“立委”吳思瑤今天表示，週刊目前揭露的訊息，她沒有訊息佐證，無法實際評論，也無法得知實際金流到底是否真實存在。



她也說，但是以京華城獲得新台幣200多億元暴利，沈慶京政商關係盤根錯節，與國民黨、民眾黨關係密切，不會太意外傳出有什麼餽贈，京華城案越查越多事證揭露在面前，就顯示藍白合在京華城案就是密切合作的關係。



據《鏡週刊》報導，檢廉追查相關金流，從威京集團查扣的帳冊中，發現一共編列2次公關費用，一次為1億8千萬元，另一次為2億5千萬餘元。此外，在京華城於2022年10月確定獲得860%容積率後，威京集團論功行賞的帳冊中寫下一大串名單，包括前台北市長黃大洲支領200萬元、京華城董事長陳玉坤200萬元、威京集團協理宋堃仁450萬元、陳俊源200萬元，以及林惠美和吳佩玲也分別拿到50萬元。

