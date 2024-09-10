京華城案後首現身　林欽榮有笑容但口誤

高雄市副市長林欽榮笑容滿面接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月10日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見，昨決定不提抗告。而時任台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮日前也被捲入京華城案，二度發聲明自清，神隱數日後今天終於公開露面。林欽榮笑容滿面，對於柯案僅說“尊重司法”，但一時口誤，錯把事前講成生前，似乎仍有點緊張。



林欽榮今天上午在高雄市政府四維行政中心3樓多媒體室主持“高雄捷運紅線R20後勁站聯合開發案”簽約儀式，由於是風波後首次公開行程，也吸引媒體前往拍攝。



針對因京華城案受牽連，對柯不提抗告有何看法？林欽榮表示，“這是司法案件，偵辦中，我們都尊重司法。我生前就……我事前就有聲明過自己的事項，謝謝外界關心，也謝謝媒體報導我的聲明，我們尊重司法，謝謝。”



林欽榮在高雄捷運紅線R20後勁站聯合開發案簽約儀式大談4分鐘，但對京華城風波僅談20多秒，就走入會議室，但不小心“口誤”反而讓眾人注意並討論。



台北京華城案被告威京集團主席沈慶京日前聲明提及有位柯市府官員透過他人來索賄，林欽榮當時主動跳出來發聲明否認，上周又再重申當年反對威京集團主張容積率約679%的立場。林欽榮強調，他當時身為都委會主席，與都發局主張立場一致。在都委會審查過程，所有與會都審委員也都同意都發局的意見，一致通過，反對威京集團主張保障容積率679%。