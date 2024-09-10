南投7成土地為保育區　許淑華籲政策暫緩

南投縣長許淑華10日出席2024日月潭萬人泳渡祈福儀式。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月10日電（記者 方敬為）民進黨政府推動“國土計劃法”，預計明年4月上路，但仍有許多縣市未提交功能分區圖資，民進黨籍內政部長劉世芳日前下通牒稱，中部5縣市若不提交，只能拿現有公布版本做納入參考。國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，先前她已向“國土署”表達意見，希望施行細則子法訂定後，地方取得共識，消弭民眾的疑義後再施行，否則南投縣議會也不會同意。



許淑華強調，南投縣有73.91%土地被畫為“國土”保育區，城鄉發展區僅占3%，對南投的發展非常不利，不少縣民更因此非常擔心，所以她希望實施細節相關子法確立後，地方政府有依據向民眾說明，取得共識後再推動，呼籲劉世芳事緩則圓，否則負面效應到頭來也是要由內政部概括承受。



劉世芳9月6日出席“‘國土’計劃政策溝通說明會中區場”，對於許多縣市迄今仍未提交功能分區圖資，要求地方政府加快效率，並提及中部5縣市（台中、彰化、南投、雲林、苗栗）若不提交，只能拿現有已公布版本做納入參考，且有縣市希望農地每公頃補助新台幣40萬元非常不合理。相關言論引發地方首長反彈，雲林縣長張麗善批評，“劉世芳曾是民意代表出身，應該發揮所長，善盡溝通責任而不是用輾壓式的手段強渡關山！”



許淑華10日出席2024日月潭萬人泳渡祈福儀式，針對劉世芳下達“國土法”通牒受訪表示，先前“國土署”派員到南投來溝通相關事宜，她已有提出縣府立場，基本原則就是希望“國土法”的施行細則要明確，待子法完備後再推動，否則在施行細則不明確的情況下，縣府貿然提交功能分區圖資，恐怕無法取信於民。



許淑華說，“國土法”對都會型和鄉村型縣市落差很大，南投縣有將近七成四土地畫為“國土”保育區，縣民都擔心將來農業、觀光發展都受影響，“中央”如果明年上路，鄉親擔心被判“死刑”，堅決反對。縣議會也決議，未經議會准許，功能分區圖暫不送內政部審議，並要求“中央”暫緩公告實施。



許淑華認為，“國土法”推動的爭議未平，不應冒進，呼籲事緩則圓，等到法令完備，取得民意認同，地方政府一定會配合“中央”政策，請“中央”聽取縣市意見，讓“國土”計劃法更符合各縣市需求。