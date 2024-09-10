趙少康：檢方透過放話形塑柯收賄　非常壞

趙少康接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月10日電（記者 張嘉文）檢廉偵辦台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉及京華城容積率圖利案，偵辦內幕頻透過媒體曝光，引發爭議。前中廣董事長趙少康今天向中評社表示，檢方老是放一些消息，想要製造輿論，用社會力量把偵辦對象打成一個壞人，藉此證明檢方的偵辦是對的，這是很壞的習慣，必須加以制止。



柯文哲在台北市長任內的京華城容積案遭控圖利，9月5日被台北地院裁定羈押禁見。事後有媒體爆料稱，檢廉在柯文哲家查扣到USB，裡面記載“2022/11/1小沈1500沈慶京”，疑似不明金流的資訊。



台北地檢署9日雖表示，絕無洩漏任何偵查內容給特定媒體，也無假藉媒體放話或圖利特定媒體，已分案調查洩密罪。但有媒體今天仍大篇幅且鉅細靡遺報導偵辦內容，直指柯文哲收賄1500萬。



趙少康今天在中廣接受中評社訪問時對此表示，檢方應該針對案情好好偵辦，不要老是放一些消息，真真假假的片段，想要製造輿論，披露的媒體怎麼會知道案情細節，如果這真是檢方偵辦內容，所謂的偵查不公開原則在哪呢？



趙少康說，檢方這種習慣非常不好，老是透過放話，想要用輿論、社會力量把偵辦對象打成壞人，藉此證明偵辦方向是對的。一般人都尊重檢察官權責，有證據就辦，該起訴就起訴，然後讓法院來審理判決，而不是放這些消息出來帶風向。



趙少康也提到，媒體現在報導，柯文哲的資料裡面記載“2022/11/1小沈1500沈慶京”就表示是柯收賄了1500萬嗎？其實訊息非常模糊，前後文外界也看不到，因此很難論斷。當然如果沈慶京真變成污點證人，也許會招供，送了什麼錢給哪些人，可能是實話也可能是亂咬，這都要靠檢察官仔細偵查。而透過放話製造一個事實，這很無聊、沒有意義，而且是很壞的用心。



趙少康說，既然北檢說要查洩密，那就好好去查，如果真正要查，要找出誰放的消息並不難。