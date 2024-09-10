林智堅喊告造謠抹黑　陳智菡：探討司法雙標

民眾黨立法院黨團主任陳智菡受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月10日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，引發諸多案外案。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡指，民進黨籍前新竹市長林智堅任內，馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，林則主張“合法合規”喊告。陳智菡10日表示，京華城也是經過台北市都發局、都委會審議通過，一切合法合規，為何司法檢調雙標，碰到柯文哲就轉彎？



陳智菡說，請林智堅不要這麼緊張，我們討論的不是馬偕兒童醫院容積率是否違法，而是要探討司法有沒有雙標的問題，林認為一切合法合規，行政法院也判決合法合規，但我們就要問了，既然行政處分是由行政法院判定，為何到台北市京華城案卻變成由台北地院與北檢判定？林智堅太過緊張了，他要強調的是司法檢調有沒有雙重標準的問題。



陳智菡指出，在法院判決書中也證實，有相關人士透露，林智堅曾在餐會中擔保，容積率可以提高到450%，這樣的承諾是不是涉及圖利？不能以一句BOT來當擋箭牌，這確實違反公平採購原則。而“內政部次長”花敬群也在“內政部”會議上明確表達認為當中有圖利的問題。



柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，容積率達840%，9月5日遭北院裁定羈押禁見。但也因此引發諸多案外案，讓綠營縣市首長如坐針氈，包括民進黨籍高雄市長陳其邁任內的高雄國賓飯店改建案，容積率高達1142%引人質疑，高雄市工務局於5日急轉彎宣布將重新評估。林智堅任內通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%增加至450%，也引來質疑，而林智堅則駁斥稱，該案合法合規，已委託律師蒐集相關事證，將採取必要法律行動。



民眾黨團10日上午早上9點召開晨會，白委黃國昌、黃珊珊、吳春城、林國成、張啟楷、麥玉珍、陳昭姿、林憶君等人全數出席，民眾黨黨團主任陳智菡也出席。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲雖一度獲北院裁定“無保請回”，但目前柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭羈押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。