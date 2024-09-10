彭振聲返北所　傳下午提訊柯文哲

彭振聲（左二）從北檢坐囚車要返回北所。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積率圖利弊案，遭台北地院裁定羈押禁見，送入土城看守所（北所）。也涉案的前台北市副市長彭振聲10日上午被台北地檢署提訊2小時多返回北所。傳出北檢下午提訊柯文哲，疑似朝金流、涉嫌收賄部分偵辦。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，偵訊時任都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應、吳遭羈押禁見。北檢8月30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的柯文哲及彭振聲，彭振聲、柯文哲先後被押。



廉檢調查，沈慶京涉嫌賄賂應曉薇4740萬元新台幣，居中牽線協調京華城容積率獎勵案，其中有1500萬元金流去向不明，卻剛好在柯文哲的USB隨身碟資料檔內查出Excel檔“2022／11／1小沈1500沈慶京”的字眼紀錄。檢方傳出將對柯文哲朝向收賄重罪偵辦。



彭振聲今早9點半被北檢的囚車，從北所帶往北檢提訊，經過2個多小時，彭振聲於中午12點再被經送囚車、將返回北所。



另外沈慶京委任的辯護律師、前特偵組與“高檢署”檢察官越方如也在上午近11點，從北所律見出來，由於沈慶京抗告已遭駁回，但越方如面對媒體追問都不發一語。



因彭振聲、柯文哲皆涉犯貪污治罪條例圖利罪，近期又傳出收賄等新聞報導，彭振聲被北檢提訊後，傳出下午換提訊柯文哲，從北所接至北檢，攝影媒體已在囚車道守候。