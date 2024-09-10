綠告謝國樑涉誹謗　藍：是要切割罷樑團體?

國民黨發言人楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票，民進黨基隆市議會黨團今天上午赴基隆地檢署控告國民黨和謝國樑，在數萬份的反罷免文宣品扇子印有“民進黨選輸了想重選”，不實言論涉及加重誹謗罪。對此，國民黨發言人楊智伃向中評社表示，民進黨選輸是事實、想重選也是事實，甚至民進黨跟罷樑團體站一起也是事實，難道民進黨現在是認為和罷樑團體站一起很羞恥，所以要切割嗎？



楊智伃也列舉六大事項，證明民進黨從上到下積極介入罷免案，現在卻要提告謝國樑，切割關係，這讓罷樑團體的志工們情何以堪？



民進黨基隆市議會黨團總召張之豪等10名黨籍議員今早到基隆地檢署，告發謝國樑反罷免文宣中，指“民進黨選輸了，想重選”涉嫌加重誹謗罪。張之豪說，因為謝的政治危機，始作俑者是自己，因施政不力才發生，民進黨並沒有參與公民團體發起的罷免運動。



楊智伃對此接受中評社訪問時反問，難道民進黨認為和罷樑團體站在一起，是一種很羞恥的事？



她列舉六個例子證明民進黨與罷免團體的緊密關係，包括1、民進黨秘書長林右昌在罷免案初期，公開街頭宣講罷免謝國樑，難道講完就忘記了？2、主導市議會黨團提告的張之豪，曾是罷免團體募非法募款協會的“基隆青年陣線協會”的創會理事長；3、民進黨秘書長林右昌子弟兵張顥瀚，在罷免案面臨連署可能無法通過時，開第一槍，公開力挺罷免。



楊智伃說，4、民進黨基隆議員張顥瀚、鄭文婷、洪森永接連將服務處作為罷免連署站，公然動員資源助推惡罷行動；5、本來應該中立的“中選會主委”李進勇，更多次逾越行政倫理下指導棋，獨創兩人核對的方式，填寫資料與簽名筆跡不同直接認定合法、造成連署稽核鬆散；6、東岸商場弊案起訴後，被發現操作東岸商場議題的林右昌，在市長任內曾邀請賄賂廠商赴民進黨中常會，不少議員過去更曾為大日護航。



楊智伃表示，基隆民眾和罷樑志工們，真的要看清楚，民進黨只看自身利益的背信忘義、過河拆橋的行為與嘴臉，這些才是基隆人該在未來下架跟唾棄的對象。