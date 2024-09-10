律師余韋德：柯出奇招不抗告　壓力丟給檢方

敬業國際法律事務所主持律師余韋德接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案遭羈押禁見，9日透過委任律師表達不願提出抗告的立場。敬業國際法律事務所主持律師余韋德接受中評社訪問分析，一是柯文哲自知抗告成功機會渺茫，二是可能藉此塑造自己是被司法迫害的角色，出奇招提高政治聲望，把壓力丟給檢方。



余韋德表示，從政治角度來觀察，柯文哲出奇招放棄提出抗告，反而會提高自己的政治聲量。因柯文哲可堂而皇之以司法迫害的角色，讓外界認為是遭迫害的，所以被羈押2個月、甚至延押到4個月。



他說，無論未來檢方起訴與否，若不起訴柯、柯獲釋後，聲勢絕對會從谷底大爆發反彈；相對即便被起訴，有漫長的訴訟之路要走，不過戰線一旦拉長，聲望也是有增無減。



余韋德認為，柯文哲是聰明的政治人物，知道未來還要面對漫長的司法審判。但假設未來法院判決無罪，柯文哲的策略無庸置疑就是大獲全勝。若判有罪，所以努力就付之一炬。現在不抗告的策略只是揭開序幕，柯文哲的官司與政治前途尚有待後續發展。



從法律角度觀察來看，余韋德向中評社分析，因京華城弊案中，柯文哲以外的4名被告威京集團主席沈慶京、前台北市副市長彭振聲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民抗告都遭台灣高等法院駁回確定，可想而知縱使柯文哲提出抗告，抗告成功的機率極低。



他說，何況之前高院發回更裁的內容，就具體指出柯積極介入京華城案的客觀情狀，可見柯應深知自己就算提起抗告，高院應也不會推翻之前的見解。



他也提到，根據以往辦案經驗，被告被法官裁定羈押後，抗告成功的機率幾乎都不高，既使有也很少，印象中似乎沒有重量級政治人物被羈押後放棄抗告。一旦柯文哲抗告遭駁回，反而讓自己陷入京華城深淵，永遠跳脫不出來，倒不如以退為進，把壓力丟給檢方，讓檢察官在有限的時間內偵結，未來再到法院公開審理，把所有證據攤在陽光下，窮盡一切自證清白。