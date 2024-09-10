八八蟠桃盛會　韓國瑜到場祝賀三獻禮大典

韓國瑜出席台中市玉敕封神台谷關大道院舉辦“八八蟠桃聖會”，向母娘祝壽。（照:楊瓊瓔臉書） 中評社台中9月10日電／台中華玄門總會、中華玄門法師總會在台中市玉敕封神台谷關大道院舉辦為期5天的“八八蟠桃聖會”，10日舉行三獻禮大典，“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣、中國民黨籍“立委”楊瓊瓔、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人都到場向母娘賀壽。



韓國瑜說，農曆八月八是重要的日子，他今天特地來參加祝壽大典，向母娘祝壽，同時他也向母娘祈求眾人所盼的“國泰民安、風調雨順”。



每年農曆8月8日舉行的三獻大典，信眾都會準備壽桃、壽麵、喜金祭拜無極瑤池金母，三獻禮大典10日早上10時多，在谷關大道院舉行，包括“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣、“立委”楊瓊瓔、鎮瀾宮董事長顏清標等都到場向母娘賀壽，韓國瑜等人擔任總主祭官，依序敬獻蟠桃等、儀式隆重。



現場不乏來自台灣、日本、新加坡、大陸、泰國等各地的信眾，領著各方神明前來祝壽，整個廣場人聲鼎沸相當熱鬧。



中華玄門總會表示，感謝各地母娘信徒，回家團圓，一起向“無極混元三聖大天尊”、“瑤池金母大天尊”恭賀萬壽。玄門總會、玄門法師總會行使儒道釋耶回五教皈元大道封神天命，廣結善緣尊重每種法門，有宗無派、有教無別、有道無牆，所行正法所尋正念則可以共辦法會，法事用儒道釋三教科儀辦理，為利益蒼生、陰陽兩利、“為國為民”祈安錫福。