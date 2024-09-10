檢方提訊　柯文哲上銬穿囚服落魄樣曝光

民眾黨主席柯文哲（左二）戴著塑膠製眼鏡、口罩、黃色Polo衫、深藍短褲、藍白拖被提訊至北檢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）被羈押在土城看守所的台灣民眾黨主席柯文哲10日下午1點19分被提訊至台北地檢署，臉上戴著塑膠製眼鏡、口罩，著黃色Polo衫、深藍短褲、藍白拖鞋囚服。對記者高喊詢問，“是否收沈主席（京華城所屬威京集團主席）1500萬（新台幣）賄賂？”不語。



北檢昨提訊沈慶京，今早再提訊彭振聲，彭振聲中午12點才離開。北檢就從土城看守所將柯文哲押上囚車送抵北檢，於下午1點19分到。



柯文哲穿著黃色上衣囚裝，上銬、與同行3人共4人一起下囚車進北檢，相當落魄。預計現在候審室等候檢察官提訊。據傳評估是查涉嫌收賄金流部分。



現場有記者大聲詢問“主席，是不是有收1500萬？是不是有收沈主席給的錢？”柯均不發一語，也未看向鏡頭。走在隊伍最後方，被法警帶入內。預計今天提訊完回土城看守所。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，偵訊時任都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應、吳遭羈押禁見。北檢8月30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的柯文哲及彭振聲，彭振聲、柯文哲先後被押。



廉檢調查，沈慶京涉嫌賄賂應曉薇4740萬元新台幣，居中牽線協調京華城容積率獎勵案，其中有1500萬元金流去向不明，卻剛好在柯文哲的USB隨身碟資料檔內查出Excel檔“2022／11／1小沈1500沈慶京”的字眼紀錄。檢方傳出將對柯文哲朝向收賄重罪偵辦。