傳柯妻陳佩琪遭二度約談　聚焦是否轉被告

台北地檢署10日提訊柯文哲，柯戴著塑膠製眼鏡、口罩，身穿黃色Polo衫、深藍短褲，藍白拖鞋等囚服。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）被羈押在土城看守所的台灣民眾黨主席柯文哲10日下午被檢方提訊至台北地檢署訊問，傳出柯妻陳佩琪等人已被廉政署二度約談，也將會到北檢復訊，各界也聚焦陳佩琪是否可能從證人轉被告。



涉台北市長任內京華城容積圖利案的柯文哲10日下午1點19分被提訊至台北地檢署，戴著塑膠製眼鏡、口罩，身著黃色Polo衫、深藍短褲、藍白拖囚服，面對記者喊“是否收沈主席（京華城所屬威京集團主席）1500萬（新台幣）賄賂？”他一語不發。



另傳出，陳佩琪已被廉政署二度約談，部分媒體已在場守候。也涉及京華城案、曾被列共犯的台北市政府都審會執秘邵琇珮、前台北市兵役局長朱亞虎也傳出正在廉政署。柯文哲圖利罪案情，以及檢方是否轉為朝收賄重罪偵辦，逐漸邁入案情核心。



陳佩琪日前在土城看守所、“立法院”群賢樓造勢活動前，頻頻於公開場合談論案情，包括自證金流清白、柯文哲第一次被約談沒開門是因為在大號、洗澡等，這些公開的口供，據傳都將成為檢方比對偵辦的呈堂線索。



另外，台北市警局已在北檢周遭進行管制措施，架設隔柵等，以防柯文哲支持者柯粉小草來抗議。