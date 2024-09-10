陳智菡打新竹馬偕兒童醫院　邱臣遠尷尬

邱臣遠今日出席活動尷尬回應新竹馬偕兒童醫院爭議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月10日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文攻擊民進黨籍前新竹市長林智堅任內，通過的新竹馬偕兒童醫院容積率比京華城還高，隨即遭新竹青鳥發起人林士凱也在臉書貼出民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠日前大讚新竹馬偕的貼文反譏“潑髒水潑到自己人身上”。對此，邱臣遠今日出席活動時，被媒體問及此事，表情略顯尷尬地回應強調“新竹市政府非常重視兒童醫療相關權益”。



陳智菡昨晚在臉書發文表示，林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，連“內政部次長”花敬群也認為“明顯圖利”，新竹市議員李國璋告發後整整一年沒有人查。



林士凱則拿出判決書並貼出邱臣遠在8月13日的臉書貼文反擊指出，有關新竹馬偕兒童醫院容積率變更一案，歷經“內政部”訴願、台北高等行政法院訴訟及最高行政法院，前市府皆獲勝訴，全案判決確定。邱也曾在大讚新竹馬偕兒童醫院帶來的照護服務，並提到“從BOT興建到正式營運，每個階段都有挑戰與成果。正式營運一年多以來，市府持續督導新竹市立馬偕兒童醫院，順利於2023年達成竹市幼兒專責醫師計劃布建率100%的成就。”還反譏說“希望民眾黨口徑一致，潑髒水潑到自己人身上，我也是感到匪夷所思。”



對此，邱臣遠今日出席活動時被媒體問及此事，對於這2天大家關心的新竹馬偕兒童醫院議題，過去確實有議員在議會提出質詢，也有提出相關的陳情，新竹市政府政風處也有立案瞭解。對於外界誤解，他也在此澄清，新竹市政府非常重視兒童醫療相關權益，他非常感謝所有的醫護人員，對於新竹市民以及兒童相關醫療照護的付出及貢獻。