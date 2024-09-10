韓國瑜晤美參訪團　黃珊珊代表民眾黨出席

韓國瑜會見美國史丹佛大學胡佛研究所“台灣在印太地區”計劃學者訪問團，黃珊珊（右一）代表白營出席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月10日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午會見美國史丹佛大學胡佛研究所“台灣在印太地區”計劃學者訪問團一行。台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊在場陪同，儘管民眾黨主席柯文哲近期因案遭羈押，全黨上下愁雲慘霧，不過黃珊珊見外賓時仍擠出笑容合照，成為媒體拍攝焦點。



韓國瑜今日下午會見美國史丹佛大學胡佛研究所“台灣在印太地區”計劃學者訪問團一行，率團者為胡佛研究所學者、美國前戰略司令部司令、美國海軍退役四星上將埃利斯（James Ellis）。



另外，台灣海軍二級上將退役的國民黨籍“立委”陳永康及民進黨籍“立委”蔡易餘、黃珊珊等三黨代表陪同出。



此次韓國瑜會見美國智庫，行程相當低調，僅開放會前合影供媒體拍攝，隨後就請媒體離場進入閉門會談，媒體採訪時間大約僅5分鐘。



韓國瑜進場時還笑著比了比自己頭上的“光明頂”，可能要向埃利斯表達兩人的“髮型”很像，周圍其他訪團成員大概有看懂韓國瑜的意思，紛紛笑了出來。



另一方面，台灣民眾黨近期陷入司法風波，不過黃珊珊仍把握住與美方交流的機會，代表民眾黨出席這場與美國智庫見面的活動。與會成員合影時黃珊珊拿下口罩並露出笑容給媒體拍攝，成為現場除了韓國瑜以外的另一個媒體拍攝焦點。



不過在媒體採訪拍攝的過程中，韓國瑜忙著招呼外賓，與黃珊珊並無特別的互動。