柯文哲律師團抵北檢　檢廉傳未曝光女性證人

原本傳出廉政署正在約談相關證人，大批媒體在北檢門口苦等撲空。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利弊案，台北地院裁定羈押禁見進入土城看守所。柯文哲10日下午已抵達北檢接受提訊，柯的王牌律師團3人也到。原本傳出廉檢疑再約談柯妻陳佩琪，但據瞭解是京華城案新的未曾曝光女性證人，是否是關鍵人物？



北檢大動作火速提訊威京集團主席沈慶京、前台北市副市長彭振聲，下午1點多再提訊柯文哲本人。柯文哲的委任辯護律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘已於下午2點多陸續抵達。面對媒體追問“不抗告後還有什麼對策？”、“怎麼看京華城弊案及承包的威京集團子公司鼎越開發？”律師團均不發一語。走上2樓提訊庭。



另外原本傳出廉政署正在約談相關證人，一度傳出是陳佩琪或是原本遭指涉案共犯都審會執秘邵琇珮、鼎越開發董事長朱亞虎，但後來確認，是一名從未曝光過的女性證人，從北院門口悄悄進入，大批媒體在北檢門口苦等撲空。



至於女證人身分為何？院檢並不透露。由於全案偵辦逐漸朝向對柯文哲涉嫌收賄重罪偵辦，女證人的關鍵角色，備受矚目。



北檢囚車的發車時間有傍晚5點及深夜11點，柯文哲最快搭乘5點的車返回土城看守所，據瞭解應不會到深夜。