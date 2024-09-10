僑民參與雙十慶典　送紀念品並補助旅遊

“僑委會委員長”徐佳青公布最新以福沙阿熊為設計的新文宣品。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月10日電（記者 黃筱筠）“僑委會”今天在圓山飯店舉行僑務會議，“僑委會委員長”徐佳青表示僑民出席雙十慶典，就可以拿到最新設計的福沙阿熊。已有逾3千位僑胞報名，原本預計應有4千人，但報名狀預估應會有近5千位僑民返台出席。



徐佳青也說，為了鼓勵僑民返台參與台灣旅遊，規劃了逾百條路線，雙十慶典旅遊補助只要符合規定，一人可領取新台幣3千元，若旅遊路線有經過花東，一人可以再領6百元，也就是最高可領3千6百元的旅遊補助。只要僑胞返台參加雙十、焰火等活動，只要參與就有資格參加領取旅遊補助。



徐佳青表示，雙十晚會預計在10月5日在台北大巨蛋舉行，10月10日上午在府前廣場舉行典禮，晚上在雲林虎尾高鐵特定區舉行焰火晚會。



她也宣布，每一年度會製作僑胞紀念小物，除了表達僑胞大老遠返台一點心意，她從2016年開始設計福沙阿熊，代表福爾摩沙來自葡萄牙語美麗之島，而台灣黑熊更是台灣特有種。



徐佳青表示，僑胞線上報名來不及可以直接現場報名，10月4日開始中央辦公大樓南棟，要看入境時間必須8月之後入境，才是僑胞，停留台灣時間太久就不算是僑胞，報名也一定要有護照。



她提到“僑委會”推出數位愛僑卡，除了有特約商店可以有折扣，還有與醫療院所有簽訂備忘錄，僑胞返台醫美、就醫等，透過愛僑卡，掛號時可以順序往前調動的機會。希望僑民更認同台灣，預計希望3年內，達到20萬張卡量。



今年度最新文宣物是福沙阿熊包包、漁夫帽以及野餐墊。由徐佳青親自設計。