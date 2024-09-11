藍對柯案有保留　白營林育先：唇亡齒寒

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月11日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案遭羈押，藍營出身的民眾黨屏東縣黨部主委林育先接受中評社訪問表示，目前藍營釋放的訊息仍是“挺得早不如挺得穩”，藍白須合作，但各自有立場都尊重，各界也有示警唇亡齒寒的道理，還是呼籲在野串聯才能發揮最大力量，避免被各個擊破。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



柯文哲不提抗告如何解讀？林育先表示，平心而論，京華城案，前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇提抗告全數遭駁回，柯去提抗告，駁回機率應該也不低，何況看情勢很清楚瞭解柯就是“被針對”，所以採取直球對決，檢調系統盡快查明真相，不需要一直製造話題被外界炒新聞。



林育先表示，柯文哲一直以來都坦蕩蕩，沒有要隱瞞甚麼，但外界藉由這些事件來打擊、破壞人設，甚至特定媒體都配合再放消息，也讓偵查不公開變成蕩然無存。而檢察官態度很明確就是要羈押柯文哲，但每個法官解讀不一樣，柯文哲也尊重法官的處置，但柯不認為自己有罪，坦蕩蕩，所有黨公職與支持者也都選擇相信柯。

