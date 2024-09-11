杜聖聰：柯不抗告續能量　藍做路人分不到票

銘傳大學廣電系主任杜聖聰。（中評社 資料照） 中評社台北9月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，5日遭羈押禁見。銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受中評社訪問表示，對綠白來說不是大好就是大壞，就看檢調能端出什麼樣的具體證據，若還是持續“烏龍轉桌”，柯的曼德拉策略就會形成很龐大的憤怒能量，民意反撲會很大。小草雖已少了超過三分之一，但弄不好就會成為“還魂草”。



杜聖聰說，中國國民黨在整個事件，基本上是“路人甲”，勢必無法瓜分到任何選票，柯文哲若倒下，很多票源會重新流回民進黨。在數位社群傳播力爆炸的時代，不存在隔山觀虎鬥的空間，國民黨不願意表態，只會讓支持者越來越老化、凋零，這個時代不是紳士，就是鬥士。



台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見，9日確定柯不提抗告，意味柯至少關2個月，最久可能在一審宣判前都被關。



杜聖聰，台灣師範大學政治學研究所博士，現為銘傳大學廣電系系主任、廣電系副教授、銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心主任，曾任環球電視新聞黨政組長、勁報及中天電視兩岸中心召集人，“中央廣播電台”採訪主任。研究領域包括廣播電視新聞、虛擬攝影棚、數位傳播與大數據分析等領域。



杜聖聰接受中評社訪問表示，柯文哲不提抗告押好押滿，是希望操作“曼德拉效應”，讓自己有“受迫害者”的形象，這也符合民眾黨支持者（小草）的期待，也是柯想讓自己的政治能量得以延續，若能在社會上集結較多能量，至少會對有恃無恐的檢調或民進黨政府產生恐怖平衡的作用。



杜聖聰說，從長期觀察來說，一般民眾要接受柯文哲是涉嫌貪污的人，還是比較不容易。對於檢廉首波調查柯文哲的動作，在程序上的不講究，確實令人很容易聯想到“押人取供”的狀況。民眾黨現在希望透過司法案件，重新喚回過去的政治能量、延續政治命脈，不讓一息尚存的火苗被吹熄。



杜聖聰認為，從傳播媒體的角度來看，檢調此次辦案遇到在網路輿論上較有能量的小草，為了要壓制其氣焰，當然會想辦法透過特定媒體放話，但偵查不公開是程序正義的關鍵之一，無論是檢調或民進黨政府，都經不起司法工具化為東廠的指控。現階段白營、檢方都在進行非常尖銳的輿論博弈，雙方都透過空戰各自找尋對自己有利的證據，一時半刻很難說清楚誰對誰錯，但無論過程中的紛紛擾擾如何，終歸要回到事實本質。

