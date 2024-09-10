台鬧護理荒　醫院聯手大學發獎學金培育人才

元智大學今日與天晟醫院簽署合作備忘錄聯手培育護理人才。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月10日電（記者 盧誠輝）台灣近年來因護理師大幅減少而造成的“護理荒”幾乎已成為“國安”問題，有大學與醫院聯手培育護理人才，盼能解決此問題。桃園元智大學今日與南桃園天成醫療社團法人天晟醫院簽署合作備忘錄（MOU），未來4年將提供10名公費生超過新台幣60萬元的獎助學金，希望能有效解決護理荒的問題，為培育護理人才貢獻心力。



元智大學今日與天晟醫院簽署合作備忘錄，包括元智大學校長廖慶榮、天晟醫院院長鄭貴麟、前中國國民黨“立委”、天晟醫院創辦人張育美與董事長徐慧伊、元智大學副校長徐澤志與教務長謝建興等人都到場共同見證。



元智大學校長廖慶榮致詞時表示，天晟醫院一直以來在醫療技術和護理服務上享有盛譽，透過護理公費生的制度，不僅能確保學生在學期間獲得經濟上的支持，更能在畢業後保障就業機會，讓他們能學以致用，貢獻社會。



天晟醫院鄭貴麟院長指出，護理人才流失及臨床護理人力不足已成為“國安”問題，天成醫療體系透過與元智大學簽訂“建教合作備忘錄”及“護理公費生培育專案”，提供10名護理公費生，每名學生4年將最高提供62萬元獎助學金，期能達到投資護理、培植多元護理人才目的。



天晟醫院提供10個名額給元智大學護理學系學生，並為每位學生提供高達62萬元的獎助金，累計金額達620萬元。獎助金分4年發放，並依年級逐年遞增，第1年每學期提供6萬元補助、第2年每學期提供7萬元補助、第3年每學期提供8萬元、第4年每學期提供9萬元。



此外，若在學期間成績表現優異，將提供學生2萬元補助，這項方案不僅幫助護理學生專心學業，減輕經濟負擔，也為學生畢業後進入臨床護理領域，提供了穩定的職涯起點。未來，獲得獎助的學生，在畢業後將進入天晟醫院工作，為臨床醫療工作注入新血，發揮專業技能，貢獻醫療服務。