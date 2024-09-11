韓國瑜晤吐瓦魯國會議長　用這稱呼有涵意

韓國瑜與吐瓦魯國會議長伊塔雷理。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月10日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午會見台“友邦”吐瓦魯國會議長伊塔雷理。韓國瑜致詞時提到了三次“中華民國”，並一度以“中吐”稱呼雙方關係，雖然隨後馬上補上一句“台吐雙方”，但韓在細節中展現的政治意味，仍引起大家的關注。



韓國瑜今日下午會見吐瓦魯“國會議長”伊塔雷理所率的訪團，其他與會成員包括民進黨籍“立委”王美惠、國民黨籍“立委”陳永康以及台灣民眾黨籍“立委”林憶君。



今年是雙方“建交”45周年，伊塔雷理特地率訪團來台慶祝。



伊塔雷理曾任吐瓦魯總督、衛生部長，今年2月成為吐瓦魯國會議長。



韓國瑜致詞時表示，吐瓦魯有16位國會議員，而我們“立法院”有113位“立委”，分屬三個不同政黨，今天三黨都派出了最親切了“立委”來歡迎大家。



韓國瑜指出，我們113位“立法委員”決定全“中華民國”所有的法律案，其他包括“中央政府”的預算、所有重大的政策，都由我們這113位“立法委員”來審查，所以他們每一位“立委”都非常重要。



韓國瑜指出，1979年到現在，吐瓦魯與“中華民國”建立正式外交關係這40多年以來，吐瓦魯一直是“中華民國”最堅定的外交盟友。



韓國瑜表示，雙方在醫療、科技、教育、漁業等都有密切合作，雙方感情非常濃厚，到今天為止，還有40位吐瓦魯的青年學子在台灣讀書，所以中吐、台吐雙方，情感上維繫的都非常好，我們也希望這份友情能夠繼續下去，歷久彌新。