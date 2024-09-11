林碩彥語中評：大陸的大山大水總是讓人驚歎

民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥8月剛去雲南考察回台。（照片：林碩彥提供） 中評社新竹9月11日電（記者 盧誠輝）8月底剛隨新竹縣議會赴雲南考察回台的台灣民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，僅僅今年他就隨議會到大陸參訪過2次，發現台灣遊客赴大陸旅遊相當火熱，此行他主要是到昆明和大理兩個城市考察，對中華文化留下深刻印象，他期盼兩岸能增加直飛航班、航線，讓遊客往來兩岸更方便。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理、連鎖健保藥局經理人與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



林碩彥指出，這次跟隨新竹縣議會一行約50人，從8月25日到9月1日去雲南昆明市和大理市考察，原本排定8天的行程，但因台灣目前沒有直飛昆明的航班，所以只能先飛到上海過一夜後再轉機，回程同樣要先從昆明飛到上海再轉機回台灣，感覺非常不方便，因為這樣一來一回幾乎就讓原本8天的行程少了3天，未來兩岸還是應該要多開放航點和航線比較方便。



他說，第一站他們先到昆明市的滇池考察，雖然滇池海拔約1800米，但緯度和台灣差不多，所以就跟在台灣阿里山的氣候非常相似，且因昆明位於內陸濕氣也不重，再加上滇池的空氣很好，終年氣溫也幾乎都維持在17℃到25℃，讓人感覺非常舒服，是相當適合人居住的城市。

