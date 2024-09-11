趙少康：綠炒作2758號決議文是假議題

前中廣董事長趙少康接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月11日電（記者 張嘉文）“賴政府”力推“聯大第2758號決議並不涉台”主張，前中廣董事長、中國國民黨戰鬥藍發起人趙少康向中評社表示，這完全是個假議題，背後是美國在主導，可是美國連讓“中華民國”進入世界衛生大會（WHA）當觀察員都做不到，口惠而實不至，加上美國在聯合國裡的影響其實已是很有限，因此“賴政府”花這麼多力氣在這種達不到的事情上幹嘛呢？



第79屆聯合國大會將在紐約聯合國總部開議，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，“立法院”應朝野合作，比照澳洲國會跨黨派通過“聯大第2758號決議並不涉台”決議。



台“外交部”日前也說明，今年推動參與聯合國案，首要任務就是協助國際社會正確瞭解聯大第2758號決議的內容，包括該決議並未提到台灣，所以與台灣無涉，中華人民共和國無權據以主張該決議確認台灣是中國的一部分，所以中國無權在聯合國體系代表台灣。



趙少康接受中評社訪問時對此表示，賴清德是一個“台獨”主張者，這大家都就知道，而民進黨也是一個“台獨”政黨，所以賴清德執政後，確實一步步往“台獨”方向推進。



趙少康說，當年“中華民國”被聯合國排除，因此有了2758號決議文，但現在炒這個議題，其實是個假議題，也是因為美國在後面主導才會如此，可是“中華民國”不用說什麼重返聯合國，現在是連聯合國的周邊組織如世界衛生組織（WHO）都進不去，美國過去不是也都講，要支持台灣進WHA當觀察員，但講了半天都沒做到。

