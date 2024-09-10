北檢提訊柯文哲3小時半　再上囚車回看守所

檢方結束3小時半的提訊後，柯文哲10日下午上手銬，再上囚車送回土城看守所。從鏡頭可看到放棄抗告的他面無表情。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案遭羈押禁見，台北地檢署10日下午1點19分將柯文哲借提到北檢提訊，據傳是朝金流、收賄罪偵辦。柯經過約3小時半的訊問後，傍晚5點整，再上囚車返回土城看守所，面對記者提問“是不是有收錢？繼續號召小草？”等，柯依舊不語、也沒朝向媒體方向看。



柯文哲上手銬、戴著塑膠製眼鏡、口罩，著黃色Polo衫、深藍短褲、藍白拖囚裝，下午1點19分從土城看守所搭大巴囚車抵達北檢，面對提問均不回應、不看鏡頭，被帶至候審室。隨後下午2點多，柯文哲的委任辯護律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘陸續抵達北檢。3點開庭。另外北檢也傳了女性秘密證人悄悄來訊問。



由於全案傳出檢方將朝收賄重罪偵辦柯文哲，昨提訊威京集團主席沈慶京、今早提訊前台北市副市長彭振聲，將針對金流部分進行進一步偵查。



開庭經過近2小時結束，柯文哲於5點整準時被法警帶至囚車道，先從候審室出來一次，臉上沒再戴口罩，接著與其他3名收容人整隊再走一次囚車道上囚車。



記者依舊高聲提問“主席是否有收沈慶京1500萬元賄賂金？覺得委屈冤枉嗎？檢方有逼供嗎？是否繼續號召小草上街？”等，柯文哲均不發一語、不看媒體，逕上囚車。返回土城看守所。



鄭深元、陸正義、蕭奕弘接著也從台北地院大門出來，記者繼續追問“會不會覺得檢方朝收賄重罪偵辦，是栽贓的？會不會覺得有逼供、政治力介入、司法迫害？”等，律師團3人面色凝重，均不發一語，逕行離開。

