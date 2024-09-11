劉韋廷：檢偵辦收賄陷膠著　柯不抗告高明

立勤國際法律事務所長、主持律師劉韋廷接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月11日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案遭羈押禁見，9日透過委任律師表達不提出抗告的立場。立勤國際法律事務所長、主持律師劉韋廷接受中評社訪問分析，柯文哲的不抗告聲明還滿高明，有達到自證無罪又給檢方時間壓力的效果，若再查不出來就是迫害；另外檢方一定是想朝收賄罪去辦柯，但目前看起來是陷入膠著。



劉韋廷表示，先前有講過，在京華城涉案的威京集團主席沈慶京、前台北市副市長彭振聲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民向台灣高等法院抗告均遭駁回的情況下，柯文哲若也要提抗告，被駁回機率也高，且搞不好又看到高院的裁定書出現新的打臉柯文哲理由，與其再被抗告駁回，倒不如別提。



劉韋廷說，當然柯文哲若提抗告，仍是有象徵意義、自認無罪清白；但柯文哲的不抗告聲明稿是換了另一種方式，同樣也達到自認清白的效果，且不提抗告，就不會有被高院打臉的理由，柯的聲明稿中傳達出，願意讓檢察官在羈押2個月中去查清楚，反過來給檢察官時間壓力，若再查不出來就是認知迫害。



他也提到，還有另一層面意義，因其他4個被告都被抗告駁回，他們心態上會覺得遙遙無期，但柯文哲的聲明稿傳達出請大家忍耐、穩住的態度，2個月後，也許可能統統無罪？這聲明稿其實還滿高招。



劉韋廷向中評社說，迄今也都還沒聽到被提訊多次的沈慶京，有轉汙點證人或有認罪的傳聞，大家都認為沈慶京行賄應曉薇的罪證滿明確，但沈連這個都還沒認罪。連沈慶京都忍得住，所以檢方要有所突破，還需要其他新事證，若光從人身上找答案恐不易。



記者問，檢方緊鑼密鼓提訊相關被告，有何傳達意義？劉韋廷說，檢方自然是想朝收賄重罪去偵辦，因若只是偵辦圖利罪，要起訴、但被判無罪，機率是滿高的，因只是單方面有利於某企業主、某私人，那要怎麼有利自己？甚至可以說在行政裁量權考量上，為了社會利益、當地繁榮，所以額外給京華城容積獎勵，這解釋可能也有行得通的空間。